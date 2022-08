Dorpsfeesten Vissenaken worden opnieuw driedaagse

Leuven/Rotselaar Ondernemer Bert Longin schrijft op 56-jarige leeftijd racege­schie­de­nis in 24 Uur van Zolder: “Mijn kinderen behoeden zich voor het fanatisme van hun vader”

Leuvenaar Bert Longin heeft zopas geschiedenis geschreven, nota bene op zijn 56ste. Voor de zevende keer schreef de sterke man achter Longin Service in Rotselaar de 24 Uur van Zolder op zijn naam en dat is een straf record. HLN ging langs bij de racepiloot/topmanager, die geheel terecht de bijnamen ‘the gladiator’ en ‘the rocket’ kreeg in zijn lange carrière. Een openhartig gesprek over niet tegen je verlies kunnen, maar ook over ouder worden en innoveren om je steentje bij te dragen aan een gezonde planeet.

20 augustus