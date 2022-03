Door aanhoudende bombardementen kan Oekraïense familie van Nancy niet vluchten : “Dringende medicatie en voeding proberen we zelf ter plaatse te krijgen”

Nancy woont in het landelijke Hakendover en spreekt ons sappige dialect. Op het eerste zicht doet niets vermoeden dat ze Oekraïense roots heeft. “Mijn grootmoeder was Oekraïense”, vertelt Nancy. “Tijdens de oorlog leerde ze in een kamp in Duitsland mijn vader kennen. Ze overleefden beiden de oorlog en Wallah Marie Bazanowa reisde na de oorlog naar hier mee om met hem in het huwelijksbootje te stappen. Ook mijn tante Anna was van daar.”

Als peuter en kleuter sprak Nancy met haar grootmoeder Oekraïens. “Mijn grootmoeder kon wel Nederlands, maar ze leerde me haar taal. Als kind vond ik het fijn om een vreemde taal met haar te kunnen spreken. Dat zorgde voor een speciale band”, glimlacht Nancy. “Maar dankzij haar leerde ik wel de taal. Nadien sprak ik het nog af en toe met tante Anna. Mijn overige familie in Oekraïne, de neven en nichten, ontmoette ik pas zo’n twintig jaar geleden. Het contact bleef en met de sociale media werd het makkelijker om contact te houden.”

Burgers op vlucht beschoten

Hoewel Nancy hen nog niet vaak zag, staat ze nog in nauw contact met haar familie. “Toen de onrusten begonnen heb ik hen al duidelijk gemaakt dat ze hier welkom zijn. Helaas heeft Rusland die streek als eerste aangevallen en zijn ze ingesloten. Als ze aan de Poolse grens raken, ga ik hen zelf halen. Toen ze zich nog maar wilden klaarmaken om te vluchten, zagen ze hoe andere vluchtende burgers beschoten werden. Daardoor staakten ze hun vluchtpoging, zijn ze zeer angstig en durven ze nauwelijks uit hun schuilplaats. Onder hen zijn er ook al enkele ouderen (Ira is 70 n.v.d.r.) en hebben dagelijks medicatie nodig. Ze beginnen ook wel nood te krijgen aan eten en kledij of warme slaapzakken.”

“Ze bezorgden me lijstjes met benodigdheden voor hen en hun dorpsgenoten. De medicatie tracht ik hier te kopen en kledij en niet snel bederfbaar voedsel tracht ik wat in te zamelen. Via de samenwerking van mensen hier in België met de Oekraïense stichting Stefanus vertrekken dagelijks hulpgoederen naar Oekraïene. Zij gebruiken de humanitaire corridors en trachten de pakketten op de juiste steden en dorpen te leveren. Al hoop ik dat ze intussen al vertrokken zijn richting grens, die hulpgoederen kunnen ze sowieso goed gebruiken.”

Volledig scherm Wallah Marie Bazanowa en Nancy's grootvader stapte in de zomer van 1945 in het huwelijksbootje. © Bollen

In kelder of metro

Nancy’s familie langs grootmoeders zijde woont in Dirgatchi, op het platteland. Tante Anna’s familie woont in Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne. Beide plaatsen zijn momenteel volledig omsingeld door de Russische legertroepen. De bombardementen zijn er dagelijkse kost. Op het platteland schuilen nichtjes Loeda, Julia en Ira met hun gezinnen in een kelder. Een koelkast of diepvriezer hebben ze niet, wel een voorraadkelder. Die zit zo diep onder de grond dat het er voldoende koud is om hun etenswaren, voornamelijk uit eigen teelt, bijna een jaar kunnen bewaren. Ze zullen niet helemaal verhongeren, maar het is er verschrikkelijk koud”, zucht Nancy.

Volledig scherm Neef Valera met zijn echtgenote en hun kleinkinderen. © Bollen

Neef Valera woont met zijn echtgenote in Chakrov en brengen er hun kleinkinderen groot. Zij werden als één van de eersten met de oorlog geconfronteerd. “Hun flatgebouw was één van de eerste gebouwen die de Russen bombardeerden. Als bij wonder hebben ze zich in veiligheid kunnen brengen. Net als veel andere landgenoten zochten ze in de metrostations een schuilplek.”

Volledig scherm Hun flat werd als één van de eerste gebouwen gebombardeerd. © Bollen

Voeding en medicijnen

Hoewel de familie in Dirgatchi geen rijke mensen zijn, hebben ze er in principe niets te kort. “Enkele kippen, een varkentje of twee en veel eigen teelt. Zo leeft men daar. Dingen die in het dorp niet te vinden zijn, haalt men wel in de stad. Maar dat is nu wel anders. Terwijl zij ondergronds verscholen zitten, hebben de Russen hun kippen en varken gestolen. Na al die gevechten, komen de plunderingen er nog eens bij”, zucht Nancy diep. “In Charkov is het niet beter. Daar is de supermarkt gebombardeerd en als er nog iets zou zijn van voeding of medicijnen in een winkel of apotheker, is dat ondertussen toch gestolen door de Russen, die zelf moeten zien te overleven.”

Wie spullen wil doneren kan contact opnemen via mail : beelen.n@telenet.be.

Volledig scherm Haar nicht Loeda in betere tijden. © Bollen