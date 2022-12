Doek definitief gevallen over vaccinatiecentrum : “Het was op zijn zachtst gezegd een heel avontuur”

TienenHet vaccinatiecentrum aan de Goosssensvest in Tienen sloot woensdagnamiddag definitief de deuren. Liefst 185.000 keer kregen mensen hier het vaccin toegediend. Dat werd mogelijk gemaakt door de verenigde krachten van de eerstelijnszone, het regionaal ziekenhuis én liefst 650 vrijwilligers. Burgemeester Katrien Partyka kwam ook nog even langs. Niet voor een prik, wel om de medewerkers te danken. Dat het vaccinatiecentrum de deuren sluit wil niet zeggen dat we definitief van corona verlost zijn. “Voor eventuele boosters zullen de mensen bij dokter of apotheker terecht kunnen.”

19 Februari 2021. Precies die dag werden er de eerste vaccins gezet bij mensen uit de zorg en de ouderen van onze bevolking. Verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum, Stefan Martens (intussen 30), was op dat moment een student die door omstandigheden even een andere uitdaging aanging. De jongeman én de vele vrijwilligers wisten toen al dat ze een avontuur tegemoet gingen. Maar dat het deze proporties ging aannemen had niemand van hen kunnen denken.

“Dit zijn ongetwijfeld de grootste studies geweest die ik al gedaan heb”, gaat Stefan van wal. “Wat ik hier allemaal geleerd heb kan je niet aan de unief studeren. Om op korte tijd van dit vaccinatiecentrum een goed geoliede machine te maken was een samenwerking van ontelbare instanties op verschillende niveau’s noodzakelijk. Maar wonderwel is dat mogelijk. Al moet ik toegeven dat ik een honderd procent goed team rond me had waar ik steeds op kon rekenen” zegt Stefan.

325 per uur

Het zou een waanzinnig overdreven snelheid zijn, zo een 325 per uur. Maar dat is wel het aantal prikken die er tijdens de piekmomenten werden gezet. “Sommige dagen (van acht uur) haalden we makkelijk 2.600 mensen die hun vaccin kwamen halen. Dat dit zo vlotjes kon, is enkel te danken aan de onvoorwaardelijke inzet van de zovele dokters, apothekers, verplegers en vrijwilligers.”

87 procent van de bevolking

Maar daarnaast waren er ook nog lokale campagnes van de gemeenten en de eerstelijnszone. Voor mensen die niet tijdig hun afspraak konden nakomen werd wel soepel omgesprongen en was er ook nog het call-center waar men met vragen steeds terecht kon. “Al deze inspanningen samen zorgden er voor dat uit de vijf gemeenten waarvoor we verantwoordelijk zijn, liefst 87 procent van de bevolking gevaccineerd is. Bij die 87 procent zijn ook kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden (tussen 0 en 5) meegerekend. De uiteindelijke vaccinatiegraad ligt in werkelijkheid dus nog een stukje hoger”, besluit Stefan die intussen de studies weer heeft opgepikt en aan zijn laatste jaar biochemisch ingenieur bezig is.

Wie alsnog een booster of een vaccin dient te krijgen kan dus niet meer aan de Goossensvest terecht. “Kinderen die de vaccinatieleeftijd bereiken zullen ook niet meer automatisch een uitnodiging krijgen. De mensen moeten nu zelf het initiatief nemen. Men kan vanaf januari hiervoor terecht bij de huisdokter of apotheker.”

