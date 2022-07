Dit weekend duizenden muziekfans verwacht op Bietenplein, de nieuwe locatie van Suikerrock. Maar wat is het Bietenplein nu echt ?

TienenSuikerrock 2022 heeft plaats op het Bietenplein, aan de achterzijde van de Tiense Suikerraffinaderij in hartje Tienen. Het Bietenplein is een gigantisch groot terrein, waar tijdens het weekend duizenden muziekfans hun hartje zullen kunnen ophalen en lekker uit de bol mogen gaan. Maar welke activiteiten vinden hier anders plaats op zo een gigantisch plein dat een veelvoud aan oppervlakte heeft van de derde grootste Grote Markt van het land ? Wij gingen even langs en vroegen het aan Jan Ingels, directeur Tiense Suikerfabrieken.

Het is waanzinnig druk op de Bietenplein. Tientallen medewerkers zijn volop in de weer om de verschillende standen, podia en attracties op te stellen. Imposant, maar beelden mogen we helaas van de organisatie van Suikerrock niet maken van het festivalterrein in opbouw. “Het moet een verrassing blijven voor de bezoekers” krijgen we te horen. Soit, eigenlijk zijn we hier om te achterhalen wat er hier het jaar door te beleven valt.

25.000 kilo bieten om de twee en een halve minuut

Gedurende het hele jaar zijn er op dit plein activiteiten, maar het drukst is het er wel van begin oktober tot januari. Dan is hier de toevoer van bieten, die verwerkt worden tot verschillende suikers. Het meest gekende product is waarschijnlijk het ‘harde klontje van Tienen’. “Begin oktober gaat de bietencampagne van start” vertelt Jan Ingels. “De suikerbieten worden aangeleverd per vrachtwagen met een lading van ca. 25 ton bieten. Dat betekent dat voor de verwerking van bijvoorbeeld 14.800 ton bieten per dag zoals in de fabriek in Tienen er gemiddeld ca. 600 vrachtwagens per dag bieten moeten aanleveren, oftewel gemiddeld 1 vrachtwagen per 2.5 minuut!”

Bieten wassen

“Suikerbieten zijn de grondstof voor de productie van suiker. Bij levering van de bieten aan de fabriek wordt de lading op de vrachtwagens eerst bemonsterd om de waarde van de levering te kunnen bepalen voor betaling aan de boeren. De geleverde bieten worden vervolgens gewassen in een wasinstallatie om de aanhangende grond, meegeleverde stenen en onkruid zo goed mogelijk te verwijderen, voordat de bieten naar de snijmolens gaan.”

Volledig scherm De 2 à 3 meter hoge bietenhopen wachten op het bietenplein op verdere verwerking. © Bollen

Zwemmende bieten

De op het bietenplein uit vrachtwagens gestorte bieten worden verplaatst met een shovel. “De shovel duwt de bieten voor tussenopslag op het vlakke bietenplein (ook wel GOR = grote opslagruimte genoemd) op tot 2 à 3 meter hoge bietenhopen. Bieten die in de fabriek verwerkt moeten worden, worden ofwel direct door de vrachtwagens gestort in de bietengoot, of worden door de shovel vanuit de tussenopslag in de bietengoot geschoven. Transport van bieten in de bietengoot gebeurt door voortstuwing met water waarin de bieten als het ware zwemmen; zo bereiken de bieten de bietenwasinstallatie”, legt de directeur ons verder uit. “Dit s een uniek concept om zo weinig mogelijk schade aan de biet te berokkenen.”

Stockage

Op het fabrieksterrein wordt een voorraad van suikerbieten in een tussenopslag aangehouden. “Die dient om ten tijde dat er geen bietenlevering plaatsvindt (met name op zondag) de fabriek toch van een constante toevoer van bieten te kunnen voorzien voor de continue verwerking tot suiker.”

Bekijk hier hoeveel bedrijvigheid er is op het Bietenplein tijdens de campagne.

Zo klaar als een klontje

Tijdens zo een bietencampagne wordt tot 2 miljoen ton bieten verwerkt. Eenmaal de bieten netjes propers verdwijnen ze binnen naar de fabriek waar ze versneden worden. Van dat snijdsel maakt men een sap dat men vervolgens zuivert en uiteindelijk kristaliseert tot de parelwitte heerlijke suiker waar men onder meer de harde klontjes maakt.

Nieuw begin

Door de coronapandemie kon de aangekondigde editie van 2020 niet plaatsvinden, en werd ze verplaatst naar 2021. Maar ook in 2021 kon Suikerrock niet plaatsvinden. Opnieuw vanwege de pandemie, maar ook door de heraanleg van de Tiense Grote Markt. “Als corona alternatief kwam er in september 2021 een experiment in de vorm van The Factory of Sweetness, plaatsvond aan het bezoekerscentrum van de Tiense Suikerraffinaderij”, zegt Jan Ingels. “Vanaf het begin waren we een van de grote partners van Suikerrock. Steeds hebben we hen actief ondersteund en na het experimentele festival waarbij de reacties zeer lovend waren, hebben we samen verder gezocht hoe we suikerrock kunnen laten groeien.”

Niet om de haverklap

Heeft Tienen er nu een enorm plein voor festiviteiten of andere activiteiten bij ? “Helaas moet ik je teleurstellen”, zegt de directeur met de glimlach. “Het Bietenplein is ook buiten de bietencampagne een operationeel plein. Denk dan maar aan onderhoud of het ophalen van producten zoals perspulp. Niet enkel moeten wij de veiligheid garanderen, er is ook nog het aspect van voedselveiligheid. Logistiek is het mogelijk om de operationele activiteiten voor deze vier dagen te herplannen. Dat kan enkel via goed overleg en een professionele aanpak; dit kan je niet om de haverklap gaan doen.”

Volledig scherm T-Man is alvast al aan het feesten.... © Bollen

T-man is al aan het fuiven

Wie alvast wèl fan is van Suikerrock op de nieuwe locatie is T-man, het super bekende suikermannetje van Tiense Suiker. Voor deze gelegenheid van het festival op de terreinen van de raffinaderij te vieren, bracht men een speciale editie uit van de 1 kilo harde suikerklontjes van Tienen. Het is niet voor het eerst dat men de verpakking al eens aanpast. “We hebben dit al in het verleden gedaan met de kerst of het WK voetbal. Niet zo vaak dus dat we de verpakking aanpassen. Maar bij een gelegenheid die ons nauw aan het hart ligt en waar we terecht fier op mogen zijn, kan dat natuurlijk niet anders”, besluit de directeur.

Volledig scherm © Bollen

