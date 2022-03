Dieven stelen basketbalring

Boutersem Boutersem mee in top van bomeplan­ters : “Alleen in Kerkom al 5.000 bomen geplant”

Burgemeester Chris Vervliet (CD&V) ondertekende in Puurs-Sint-Amands het Bomencharter. Boutersem is één van 176 gemeenten die zich engageert om deze bestuursperiode boomplantacties te organiseren.De ondertekening van het Bomencharter had eigenlijke reeds in het voorjaar van 2020 moeten plaatsvinden, maar werd omwille van corona meermaals verdaagd. Ondertussen hebben de deelnemende gemeenten samen reeds meer dan een miljoen bomen aangeplant. Koploper is de stad Gent met 137.157 bomen. Boutersem staat met 10.415 bomen net in de top 20, waar burgemeester Vervliet best fier op is: “We ondertekenen niet zo maar allerlei charters. Maar als landelijke gemeente wilden we hier zeker onze verantwoordelijkheid opnemen.”

21 maart