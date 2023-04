Debuurtroman 'Suiker in de voorraadkast' vertelt onmogelijk liefdesverhaal van Pieter grootouders aan vooravond van wereldoorlog : “Ze hebben heel wat watertjes moeten doorzwemmen... en suiker”

Toekomsti­ge nachtclub op Bondgeno­ten­laan krijgt tijdelijke invulling: “Grootste deel zal gebruikt worden door Bond by Atelier Zaaf”

Muziekcentrum Het Depot is achter de schermen hard aan de slag voor de geplande nachtclub in het voormalige gebouw van Domo op de Bondgenotenlaan. Hoewel de nood aan een nieuwe nachtclub hoog is in Leuven zal de ‘nachtcultuurpijler’ van Het Depot nog een vijftal jaar op zich laten wachten maar om leegstand te voorkomen, wordt er een tijdelijke invulling voorzien: “De winkel van Bond by Atelier Zaaf zal wellicht tot eind 2024 hier blijven”, aldus Mike Naert van Het Depot.