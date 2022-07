De Vrienden van het Stedelijk Museum Tienen gaan op stap

TienenVoor elke Belg is Tienen DE suikerstad. “Maar nu het Suikermuseum zijn deuren heeft gesloten, wijken we even uit naar een andere suikerstad in de Lage Landen. We brengen een weekendje door in de Zuid-Hollandse stad Dordrecht, de oudste stad van Nederland met een groots suikerverleden” , klinkt het bij De Vrienden van het Stedelijk Museum Tienen die een weekendje Dordrecht plannen.