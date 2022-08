De politie rekruteert in Vlaams-Brabant

Vlaams-BrabantBen jij op zoek naar een job waarin je echt het verschil kan maken? Waarbij je impact hebt en samen met je collega’s in een hecht team kunt bouwen aan een veiligere leefomgeving? Zoek je een job vol afwisseling, waarin geen enkele dag dezelfde is, waarin je telkens weer wordt uitgedaagd en iedere dag verder kan leren en ontwikkelen? In dat geval is de politie op zoek naar jou!

De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Zestien politiemensen uit onze provincie werkten als “ambassadeurs” mee aan deze campagne door hun aanstekelijke passie voor het politiewerk te delen. De komende maanden zie je ze in onder meer foto’s en filmpjes verschijnen op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de provincie Vlaams-Brabant in de verf te zetten. Want nieuwe mensen zijn nodig, en ons politielandschap heeft nieuwe mensen heel wat te bieden.

Overwegen waard

“De troeven van het immens belangrijke politiewerk worden doorgaans te weinig belicht,” zegt gouverneur Jan Spooren, die de stuurgroep van het rekruteringsproject voorzit. “Het is belangrijk dat we aan iedereen laten zien dat de job van politie-inspecteur absoluut het overwegen waard is. Het is een interessante, maatschappelijk geëngageerde job. In onze kleine tot middelgrote politiezones en federale diensten krijgen mensen groeikansen. Bij ons leer je de job van A tot Z. Het werkterrein is afwisselend en biedt heel wat uitdagingen. De persoonlijke aanpak in onze korpsen en diensten zorgt voor verbondenheid, biedt mensen de kans hun talenten te ontplooien en samen met anderen te bouwen aan een veilige en leefbare omgeving. Wie kiest voor een job bij de politie in Vlaams-Brabant, vindt een uitdaging voor het leven.”

Wie interesse heeft in een job bij de politie in Vlaams-Brabant, neemt best contact op met zijn eigen lokale politiezone. In iedere Vlaams-Brabantse politiezone en -dienst staan ambassadeurs klaar om geïnteresseerden alle mogelijke informatie en ondersteuning te geven. Daarnaast bieden we ook een gratis voorbereidingstraject aan voor wie wil werken bij de politie in Vlaams-Brabant. In 5 modules worden kandidaten klaargestoomd om hun slaagkansen voor de selectietesten te optimaliseren. De volgende editie van dit traject gaat van start op 29 september.

Meer informatie?

Neem contact op met de lokale politie in je eigen politiezone, vraag naar de ambassadeurs. Volg de politie op Facebook, Linkedin en Instagram: “De politie rekruteert in Vlaams-Brabant”

Schrijf je in voor het gratis voorbereidingstraject op deze site.

