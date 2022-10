Buitenklas

De nieuwe school telt niet één, maar twee speelplaatsen. “Er zijn rustige plekjes met banken en in de tuin kun je genieten van wat rust. Ook de buitenklas en de leesgang vielen meteen in de smaak bij de kinderen. In het gebouw is er overal WiFi met sterke connectie zodat je zonder problemen met honderd laptops of meer tegelijk kunt surfen. Daarnaast heeft elke klas een smartboard en is elke ruimte voorzien van een lavabo”, zegt de directeur.