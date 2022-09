De 186ste bietencampagne voor de laatste keer met diffusietrommels: “De opbrengst zal hoger liggen dan de laatste 5 jaar”

Vandaag gaat de 186ste bietencampagne in de suikerfabrieken van Tienen, Longchamps en Wanze van start. Speciaal dit jaar is dat het de laatste editie zal zijn met diffusietrommels. Vanaf volgend jaar werkt de fabriek met een diffusietoren. In totaal hoopt de Tiense Suikerraffinaderij zo’n 500.000 à 600.000 ton suiker van lokale suikerbieten te produceren. De campagne loopt tot de eerste helft van januari.

“De bieten hebben - zoals alle planten - een warm en droog jaar gekend. De biet heeft wortels tot 2 meter diep en is robuust tegen de klimaatsveranderingen. Op sommige plaatsen is het echter zodanig droog geweest op de lichtere gronden dat het wel wat impact heeft, en ook de temperaturen waren van die aard dat het toch wel wat afgezien heeft. Maar al bij al wordt het een goede campagne met goede rendementen”, vertelt Erwin Boonen, directeur van Agro.

Ook volgens Jan Ingels, directeur van de suikerfabrieken, ziet de campagne er veelbelovend uit. “We merken dat de opbrengst toch hoger zal liggen dan de laatste 5 jaar. Onze mensen hebben hard gewerkt om de fabrieken zo goed mogelijk voor te bereiden om een goede campagne tegemoet te gaan. We starten vandaag en we zullen tot half januari draaien”, vertelt Ingels.

Dit jaar zal het ook de laatste keer zijn dat de campagne werkt met diffusietrommels, de grote draaiende trommels van bijna 50 meter lang en een diameter van 4 meter waarmee suiker uit de bieten wordt gehaald. “Volgend jaar zal het met een volledig nieuwe diffusietoren zijn. Deze is 38 meter hoog en heeft een diameter van 12 meter. Hier gaan we het sap, het suikerhoudende deel, uit de biet diffuseren”, legt Ingels uit. Voor wie de diffusietrommels nog eens in werking wil zien, is dit dus de laatste kans.

Quote De opbrengst van de suiker is afhanke­lijk van het bietensei­zoen. Maar we zullen dit jaar boven de 500.000 ton uitkomen Jan Ingels, directeur van de suikerfabrieken

Opbrengst

Dit jaar hoopt de Tiense Suikerraffinaderij zo’n 500.000 à 600.000 ton suiker van lokale suikerbieten te produceren. “De suikeropbrengst is afhankelijk van het bietenseizoen. Maar we zullen dit jaar boven de 500.000 ton uitkomen”, aldus de directeur.

Maar wat bepaalt nu juist dat rendement? “Er zijn verschillende elementen die het rendement van de bieten maken. Aan de ene kant heb je het klimaat en de bodem. We zetten heel erg in op inspanning, duurzaamheid en bodemkwaliteit. De biet is een gewas dat heel goed tegen de klimaatsverandering kan, maar de grotere vraag is ‘hoe kunnen we de bietenteelt blijven beschermen tegen alle eventuele gevaren die de teelt heeft?’. Hierbij denken we aan onkruidbestrijding en gewasbescherming. We zijn voortdurend op zoek naar alternatieve methodes. Maar dat onderzoek - dat ook door Vlaanderen en Wallonië wordt ondersteund - gaat niet zo snel als dat we zouden willen. Soms verliezen we meer mogelijkheden om een gewas gezond te houden, dan dat we alternatieven vinden die minder belastend zijn voor het gewas. Het is een moeilijk evenwicht.

Quote Waar ik me wel zorgen over maak of waar we moeten opletten, is dat we niet te snel gaan en dat we het ritme van de natuur respecte­ren. Je kan de natuur niet forceren Erwin Boonen, directeur van Agro

Boonen is optimistisch, maar toch maakt hij zich zorgen. “Ik ben zeker optimistisch als het over de toekomst van de bietenteelt in zijn globaliteit gaat. Waar ik me wel zorgen over maak of waar we op moeten letten, is dat we niet te snel gaan en dat we het ritme van de natuur respecteren. Je kan die niet forceren. Veranderingen en nieuwe technieken moeten verschillende jaren getest worden en zich bevestigen. Iets wat dit jaar gewerkt heeft, kan bijvoorbeeld volgend jaar niet meer werken omdat het natter is.”

Toekomst

“Er is heel veel geïnvesteerd en wordt eer heel veel vernieuwd, om nog efficiënter en nog energiezuiniger en kwalitatiever te produceren. Daarnaast zien we ook een tendens: er is een licht suikertekort in Europa, wat de prijzen terug wat interessanter maakt. Maar er zijn natuurlijk ook gebeurtenissen rondom ons die meespelen. Enerzijds de effecten van covid, maar nu ook de oorlog, de zeer hoog oplopende energieprijzen en de dure prijzen voor grondstoffen en materialen. Dat proberen we zo goed mogelijk onder controle te houden. We zitten in een competitieve markt. We doen er alles aan om producten te ontwikkelen en verdelen die een toegevoegde waarden hebben. Zowel in de klontjes, maar vooral met de parelsuiker hebben we momenteel goede vooruitzichten. Wij hopen naar de toekomst toe positief te evolueren en goed samen te werken met de landbouwers en de partners, om de bietenteelt en suikerproductie in stijgende lijn te laten verlopen”, aldus directeur Jan Ingels.

