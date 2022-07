Danny Buttiens voorspelt het weer op Suikerrock en is fan van het eerste uur: “We verwachten zon, wolken en aangename temperaturen”

TienenDanny Buttiens (57) is fan van het eerste uur, en daarmee bedoelen we écht van het eerste uur. 1987, het jaar van de eerste keer Suikerrock en tevens ook het jaar dat Danny voor het eerst naar het festival ging. Sindsdien is hij niet meer weg te slaan. Hij vertelt ons zijn verhaal.

“In 1987 was ik nog geen Tienenaar, maar had toen net mijn vriendin - echtgenote nu - leren kennen. We hadden afgesproken in Tienen op ‘de garden party’, een fuif in het stadspark. Toen we naar huis gingen zagen we de affiche van suikerrock hangen, toen een nieuw festival in Tienen, en besloten daar naartoe te gaan.” Sindsdien is Danny elk jaar trouwe bezoeker van het festival, meer zelfs. “Ondertussen ben ik uitgegroeid tot fan en medewerker”, lacht hij. Ondertussen heeft het koppel twee kinderen – 23 en 28 jaar – en Suikerrock blijft nog steeds jaarlijkse traditie. “Zij vergezellen ons elk jaar. Ze zijn zelfs één jaar meer daar geweest dan dat ze oud zijn (lacht). In de buik van de mama.” Een echt familiegebeuren. “De jongste dochter is sinds dit jaar ook medewerker, zij doet de sociale media. Ik doe wat van alles.”

Na jarenlang trouwe fan, is Danny ondertussen vaste medewerker van het festival. Hoe? Hij voorspelt het weer. “In 2007 of 2008 was het internet aan het boomen. Ik heb altijd een grote interesse gehad in het weer en alle fenomenen die ermee te maken hebben. Door het internet waren alle gegevens en kaarten gemakkelijk voorhanden. Zo ben ik met eigen voorspellingen begonnen. Op een dag besloot ik een mail te sturen naar Suikerrock met mijn voorspelling voor Tienen dat weekend. Het is een outdoor festival dus het leek me nuttige info.”

Van fan tot weerman

Eerst kreeg Danny een vriendelijk bedankje terug, maar enkele dagen later kreeg hij plots opnieuw een mail. “Het was Walter Kestens – dat wist ik toen nog niet – met het idee om een weerbericht te schrijven voor de website zodat de bezoeker zouden weten hoe ze zich moeten kleden.” Nu werkt hij er als vaste medewerker.

“Ik had geluk dat ik er in het begin boenk op zat, maar elke weerman kan er al eens naast zitten”, lacht hij. “Maar meestal klopt het wel hoor. Ik hoef ook alleen maar Tienen én de 3 of 4 dagen in de gaten te houden, dus ik kan dit tot in detail bestuderen.”

Weersvoorspelling

En wat zijn de voorspellingen voor Suikerrock? “Het is vrij goed, we verwachten zon en wolken en aangename temperaturen - tussen 25 en 27 graden voor de 4 dagen - voor het festival. Of er nog ergens een bui gaat vallen, dat is moeilijk te voorspellen maar ik verwacht zo goede als niets.”

Fan van het eerste uur

Maar Danny is ook een enorme muziekfan, en dat is wat Suikerrock voor hem zo aantrekkelijk maakt. “De artiesten die hier al de revue zijn gepasseerd dat is ongelofelijk. Soms waande ik me op de mainstage van Rock Werchter. Denk maar bijvoorbeeld Moby of David Gilmour.”

En nu met de nieuwe locatie krijgt Suikerrock volgens Danny nog meer dat échte festivalgehalte. “Plotseling lijken we een écht festival, op een locatie, op een weide, op een terrein in plaats van een concert in de stad. Voor mij draait het vooral rond muziek. Maar ook om het gebeuren en om er als vrijwilliger bij te zijn. Om deel uit te maken van het fantastische team en het ganse jaar door”, aldus Buttiens.

