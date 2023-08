“Dag en nacht belgerinkel van een spooroverweg... die niet in gebruik is”: getergde buurtbewoners binden kat de bel aan, mét succes

“We hoorden dat belsignaal tot een kilometer ver, zelfs in huis.” Buurtbewoners van het station in Tienen werden gek van het irritante lawaai, dat – zo blijkt intussen – ook totaal geen nut heeft. Want de spooroverweg waar de treinen passeren, is zelfs nog niet in gebruik. Intussen nam Infrabel de nodige stappen en is het belsignaal sinds deze voormiddag niet meer te horen. Voorlopig, althans.

“Na alle frustratie rond het vervallen station van Tienen is een nutteloze overweg met luid belsignaal een nieuwe bron van ergernis voor de omwonenden”, zegt buurtbewoonster Joke Eycken. “Iets meer dan een maand geleden heeft Infrabel in de buurt van het station een overweg gemaakt, volledig uitgerust met slagbomen, lichten en belsignaal. Het luide en irritante belsignaal stoort de omwonenden. Het is te horen tot een kilometer ver in tuinen en voor vele omwonenden zelfs tot in huis, ook al zijn ramen en deuren gesloten”, zucht Joke.

“Maar het strafste is dat de overweg niet eens in gebruik is. De overweg gaat enkel over spoor 4 en zou worden gebruikt voor het werfverkeer bij de werken. Maar er zijn tot nog toe geen werken op die plaats. Bovendien is die nutteloze overweg afgesloten met hekken en kan ze niet gebruikt worden. Verschillende omwonenden maakten al melding bij de NMBS en Infrabel, maar zij kregen weinig tot geen respons van deze partijen”, zegt Joke.

De signalisa­tie­lich­ten functione­ren zoals het hoort, maar ook het belsignaal. Een overweg moet nu eenmaal voldoen aan een tal veilig­heids­voor­schrif­ten. Maar wel enkel als die effectief in gebruik is Thomas Baeken, Infrabel

Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel erkent het probleem. “Helaas is dat eerste bericht intern gestrand”, vertelt Baeken. “Dit weekend heeft de melding ons wél bereikt en hebben we dan ook meteen actie ondernomen. Het is inderdaad zo dat er al een werfoverweg is ter hoogte van spoor 4 aan het station van Tienen. Deze is aangelegd voor de komende werken van de NMBS aan het station en van Infrabel. Momenteel zijn de slagbomen permanent naar beneden, is er oranje werfnet voor gespannen én is er een hek voor geplaatst.”

Vanaf voorjaar

“De signalisatielichten functioneren zoals het hoort, maar ook het belsignaal. Een overweg moet nu eenmaal voldoen aan een tal veiligheidsvoorschriften. Maar wel enkel als die effectief in gebruik is. Enerzijds is het wel logisch dat je eerst een overweg aanlegt vóór de werken die komen, en dat je alles installeert zoals voorgeschreven. Maar anderzijds hoeft het belsignaal niet te functioneren tot de werken starten.”

De werken zullen starten in het voorjaar van 2024. “Zo zal tijdens de gefaseerde werken het stationsgebouw worden aangepakt, maar ook de sporen 2 en 3 zullen worden uitgebouwd. Verder komt er een nieuwe voetgangerstunnel en wordt spoor 1 eveneens aangepast. De werken duren tot 2026.”

