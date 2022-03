CO in Rijksadministratief centrum al klaar om eerste oorlogsvluchtelingen op te vangen : “Basic maar efficiënt”

Voldoende van.... alles

Intussen is de inrichting compleet. “Er zijn 25 kamers en 69 bedden. Er is een kleine keuken, refter, sanitair... een containerunit met douches is intussen ook geplaatst. Maar evenzeer is er een tv-hoekje of zorgde de jeugddienst voor een heuse speelkamer voor de allerkleinsten tot wat oudere kinderen. Bedlinnen, dekens, handdoeken, alles is aanwezig. Ook zal het ziekenhuis zorgen voor de maaltijden : ontbijt, warm middagmaal en avondeten. Alles is hier aanwezig. Het is misschien basic, maar alles wat men nodig heeft is er wel. deze locatie is ook voorzien met het oog op een relatief kort verblijf. Van hieruit is het de bedoeling dat ze doorstromen naar opvang voor een langere periode.”