Chauffeur Multiobus Tienen in elkaar geslagen: spontane staking bij onderaannemer De Lijn

Pakjesauto­maat in Orsmaal weer operatio­neel

De pakjesautomaat van Bpost aan het gemeentehuis in Linter (Orsmaal) is opnieuw in dienst gesteld. Eerder deze week was die tijdelijk buiten gebruik gesteld. Mensen konden in tussentijd wel terecht in het postkantoor of aan de pakjesautomaat op het Dorpsplein in Drieslinter.