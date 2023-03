Cd&v schuift Katrien Partyka naar voor als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester: “We willen de vernieuwing van Tienen verderzetten”

Vrienden ontwikke­len explosief drankje “The Bomb” : “Een Mind-Blo­wing gin met driemaal zoveel jeneverbes­sen en zoveel meer....”

Bregt Langendries (32) en Laurent Marchal (31) zijn al vrienden sinds hun prille jeugdjaren. De ene is werkzaam in de chemische sector, de andere in de IT. Heel uiteenlopend dus. Maar gelukkig hebben ze wel gezamelijke passies zoals eten en drinken en hun humor is nooit ver weg. Met al deze ingrediënten ontwikkelde het duo een gin. Uiteraard geen “gewone gin”, maar eentje met een totaalbeleving? Wat? Jawel, niets is aan het toeval overgelaten. Van smaak, ontwerp van de fles tot een eigen song, game of NFC-tag....