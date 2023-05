CC De Kruisboog lanceert nieuw programma seizoen 2023-2024

UCI Women’s WorldTour Simac Ladies Tour komt naar wielerstad Leuven: “Wielergek­ke stad met veel ervaring in koersen, zeker na het WK in 2021”

Leuven ontvangt dit jaar een etappe in de Simac Ladies Tour, de enige Women’s WorldTour-etappekoers in de Benelux. “Op donderdag 7 september is er de individuele tijdrit in de studentenstad, waar de finishlijn van alle WK-wegwedstrijden was getrokken in 2021”, zegt Thijs Rondhuis van organisator Courage Events. Met de komst van het vrouwenpeloton bevestigt Leuven eens te meer haar status als wielerstad.