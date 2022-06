Cannabisplantage ontdekt bij woningbrand

Tienen Oud schepen en bakker Albert Bils overleden

Albert Bils is vorige week woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. De man die eigenlijk van Outgaarden (Hoegaarden) afkomstig is, opende een bakkerszaak in Tienen. Daarnaast zetelde Albert in de gemeenteraad in Tienen. Toen hij nadien naar Kersbeek (Kortenaken) verhuisde, werd hij eveneens verkozen en zetelde zes jaar als schepen. De steeds goedlachse en optimistische man sukkelde de laatste jaren met zijn gezondheid en week uit naar het Brusselse, waar hij vorige week overleed.

