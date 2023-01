Buurtoverleg bouw ziekenhuis

Het regionaal ziekenhuis H.Hart Tienen wel daarom de buurtbewoners informeren over de laatste plannen en stand van zaken. Ze nodigen hen uit op woensdag 18 januari tussen 14.00 en 19.00 uur in de zomertuin van campus St.-Jan. Als je wenst te komen, dien je een tijdsslot te reserveren via www.rztienen.- be/nieuwbouw of telefonisch op 011 80 90 06 (werkdagen tussen 8.30 - 12.00 uur). Denk er ook aan dat mondmaskers nog steeds verplicht zijn in het ziekenhuis in de zones waar patiënten verblijven.