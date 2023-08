Buurtbewoners verlost van dag- en nacht belgerinkel werf-spooroverweg : “In voorjaar gaan werken effectief van start”

Buurtbewoners van het station in Tienen kregen sinds enkele weken, tot grote ergernis, telkens er een trein passeerde een belsignaal van een overweg te horen. Inderdaad, in het station ter hoogte van spoor 4 is er een overweg. Die helaas (nog) niet in gebruik is. Het belsignaal kregen ze wel telkens te horen. Intussen nam Infrabel de nodige stappen en is sinds 11 uur deze voormiddag het belsignaal niet meer te horen.