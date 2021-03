Buren moeten lijdzaam toezien hoe vrouw (68) sterft in woningbrand: “We kregen raam niet open, de hitte was enorm”

Tienen Eenrich­tings­ver­keer Keienpoel­weg voor bouw ontmoe­tings­cen­trum

29 maart In het kader van de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Hakendover, zal er van woensdag 31 maart 2021 tot en met zaterdag 31 december 2022 eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Keienpoelweg en dit in de richting van de Eliksemstraat. In omgekeerde richting is de Keienpoelweg bereikbaar via de Eliksemstraat, Sint-Truidensesteenweg en Putstraat.