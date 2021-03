Buren kunnen weduwe Rita (68) niet meer redden uit woningbrand: “Zelfs met drie sterke mannen kregen we de voordeur niet klein, en dan was er nog die hitte...”

GoetsenhovenDe politie van de PZ Getevallei werd afgelopen nacht opgeroepen voor een woningbrand aan de Tiensebaan in Goetsenhoven. Iets voor middernacht ontdekten enkele buren dat er brand was in de woning van de alleenstaande weduwe Rita Durniseau. In afwachting van de hulpdiensten probeerden ze met man en macht de woning binnen te dringen, maar tevergeefs. “Ik ben zelf mijn moeder verloren in zo’n brand, ik weet helaas wat het is”, zucht buurman Jacques De Peuter (65) verslagen.