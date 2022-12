Broekstraat afgesloten

Leuven FOTOREPO. Wintertijd in volle opbouw in Leuven

Feestmaand december is begonnen en dat merk je in Leuven. De wintersfeerverlichting werd vorige week al aangestoken en ondertussen is Wintertijd ook in opbouw. “Tussen 7 december en 7 januari kan je naar tal van fijne winteractiviteiten in hartje Leuven”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

