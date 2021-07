Brengt reconstructie duidelijkheid in vijftien jaar oude ‘moordzaak’ zonder lijk? “Onbegrijpelijk dat ze vader blijven beschuldigen”

TienenIn een woning in de Donystraat in Tienen werd woensdag een reconstructie gehouden in een 15 jaar oude moordzaak. Klein detail: er is nooit een lichaam gevonden. Wel verdween in de periode van september 2006 de 41-jarige Fransman Marcel Lavalette die toen in Tienen verbleef. Aan de reconstructie namen drie personen deel, namelijk hoofdverdachte Georges Dufrasnes (65), zijn echtgenote M.M. (45) en ex-schoonbroer Y.v.I. (67). De hoofdverdachte zit sinds zijn arrestatie in Roemenië nog steeds in hechtenis, de anderen zijn vrij onder voorwaarden.