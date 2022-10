Standhouders gezocht voor Kerstmarkt en Winterbar : “Willen verenigingen extra duwtje in de rug geven”

Het programma van ‘Wintermagie in Tienen’ wordt binnenkort vrijgegeven, maar nu al lanceert de stad Tienen een oproep voor de kerstmarkt. Deze zal van vrijdag 9 tot en met zondag 31 december elk weekend plaatsvinden op de Grote Markt. Verenigingen, handelaars of particulieren die er een stand willen uitbaten in één van de chalets, kunnen een aanvraag indienen. De kerstmarkt is op vrijdag open van 16.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 21.00 uur, al kunnen de openingsuren en -dagen licht afwijken. Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/reglement-kerstmarkt. In totaal zullen er 30 chalets toegewezen worden.

Geen ijs, wel warmte

Tijdens de Wintermagie in Tienen zal er geen ijspret te beleven zijn op de schaatspiste. “De reden hiervoor moeten we niet meer uitleggen”, zegt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “Iedereen moet besparen, wij als stad dus ook. Toch willen we van onze samenleving geen ‘kille staat’ maken en gaan dus voor een warme beleving. In een tijd dat iedereen moet ‘snoeien’ op heel wat vlakken moet er ruimte blijven voor een warm menselijk, sociaal contact. Met de Kerstmarkt en wat wintermagie via onder meer de lichtbeleving op de Grote Markt hopen we wat warmte in onze samenleving te kunnen brengen.”

Verenigingen steunen

“Dit jaar kunnen verenigingen zich ook inschrijven voor het uitbaten van de Winterbar”, zegt Wim Bergé. “We plaatsen een gezellig aangeklede Winterbar voor het stadhuis die per dag uitgebaat kan worden tijdens de openingsuren van de kerstmarkt. Eigenlijk een beetje zoals het concept van de Heldenbar tijdens de zomermaanden aan het Steentjesplein; maar dan nu in de vorm van de ‘winterbar’. Met dit initiatief hopen we de verenigingen een extra duwtje in de rug te geven na een moeilijke periode. Er is een standaard aanbod van drank en versnaperingen voorzien. Verenigingen kunnen dit aanvullen met drie extra dranken en twee versnaperingen naar keuze.”

Waarborg

De inschrijving voor een chalet en/of de Winterbar is gratis. Er dient enkel een waarborg van 100 euro voor een chalet en 200 euro voor de Winterbar betaald te worden. Voor de chalets is het tijdstip van de aanvraag bepalend, al kan er voorrang gegeven worden aan standhouders met producten die geen verband houden met voedsel of drank en aan erkende verenigingen uit Tienen.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 oktober om 9.00 uur: voor een chalet op de kerstmarkt via het formulier op www.tienen.be/aanvraag-kerstmarkt; voor de Winterbar via www.tienen.be/aanvraag-winterbar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.