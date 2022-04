Boulistenclub Tienen organiseert Zes Landen Toernooi

Hakendover Grote opkomst voor legendari­sche paardenpro­ces­sie Hakendover: “De spectacu­lai­re paardenga­lop was met vallen en opstaan”

Na twee jaar stilte was het ein-de-lijk weer zover: de legendarische paardenprocessie van Hakendover. Een misviering, een paardenprocessie én een spectaculaire paardengalop. Vergeet daarbij de gelegenheidscafés niet en je bekomt één groot feest. Het schitterende weer zorgde voor een enorme opkomst en de frisse pintjes vloeide rijkelijk. “iedereen is gelukkig en de sfeer is geweldig.”

19 april