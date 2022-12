Boeteloos overtredingen begaan? Niet in politiezone Getevallei....

Landen Landen toont warm hart tijdens Koester­week

Ook bij ons in Landen gebeurt soms het ondenkbare en sterft een kind. Bij het onmetelijke verdriet dat gezinnen op dat moment overvalt, is het heel belangrijk dat we als samenleving zorg dragen voor elkaar. Dat we tonen dat we dit verdriet zien en dat ouders zich gesteund, gehoord en gedragen voelen. Daarom nemen we deel aan de Koesterweek van het Berrefonds, een vzw die al bijna veertien jaar families ondersteunt na het overlijden van een kind.

6:01