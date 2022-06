Boccia Club TIEBO behaalt knappe resultaten in Meerhout

Boccia kan je het best vergelijken met petanque. Het spel is bedoeld voor personen met een beperking en kan al zittend gespeeld worden in een sporthal. Het doel is om zo dicht mogelijk bij de jackbal te geraken, de witte bal in het spel. Daar krijgen beide teams elk zes ballen voor. Wie fysiek te beperkt is om te werpen of te rollen, mag ook gebruikmaken van een speelgoot.