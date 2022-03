Bloesemdag in Vissenaken

Aan OC De Kronkel in Vissenaken ligt het bloesemterras. Wandelaars kunnen er op 3 april van 13.00 tot 18.00 uur genieten van een verfrissend drankje en een hapje. Terwijl kinderen zich uitleven in de speeltuin, kunnen anderen genieten van een streepje livemuziek.

Bloesemwandeling

Scan en win

Ga in april of mei op pad met de ‘Bloeiend Hageland Fietskaart’ die je gratis kan afhalen in de Streekshop of digitaal kan downloaden via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties/bloeiend-hageland-fietsen. Scan de QR-code bij de ondernemers die worden vermeld op de kaart, beantwoord de vragen en maak kans op een arrangement om het Hageland nog beter te leren kennen of win één van de andere 20 leuke prijzen.