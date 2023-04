Bloemen- en Plantenmarkt

Bestuur­ster en dochter naar ziekenhuis na botsing

Op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen is dinsdagochtend een ongeval gebeurd. Daarbij raakte twee bestuurders en een passagier gewond. Een 32-jarige vrouw vertraagde met haar wagen voor de stilstaande wagens aan het rode licht. De achterligger merkte dit echter te laat op en reed op de wagen in. De 32-jarige vrouw uit Tienen raakte, net als haar 13-jarige dochter, lichtgewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de achterliggende wagen, een 34-jarige vrouw uit Linter, raakte eveneens gewond. Zij zou later op de dag zelf een dokter raadplegen.