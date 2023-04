Bijna een halve eeuw na de brutale roof van het ‘Lam Gods van Hakendover’ is er nog steeds geen spoor: “Die notaris die me erin probeerde te luizen... Nee, die vergeet ik nooit”

Hoe is het ondertus­sen met de Leuvense stadskas? “Het was voor steden en gemeenten een uitdagende situatie in 2022”

Eind deze maand buigt de Leuvense gemeenteraad zich over de stadsrekening voor 2022. De vraag van één miljoen is uiteraard of het stadsbestuur de zaakjes op orde heeft, want ook Leuven ontsnapte niet aan de opeenvolgende crisissen. “Op 31 december 2022 stond er een bedrag van 16,9 miljoen euro op de stadsrekening”, laat schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) optekenen. Alvast geen rood cijfer maar wat betekent dat voor de belastingtarieven in 2023?