Bietentocht Hakendover

voetbal eerste nationale Amardeep Singh staat met KVK Tienen voor lastige thuismatch tegen ploeg-in-vorm Knokke: “De bank zal nooit mijn beste vriend zijn”

De resultaten van KVK Tienen gaan dit seizoen nog al te vaak op en af, zodat het niet onlogisch is dat de Suikerjongens pas op een veertiende plaats prijken in het klassement. In dat opzicht is de komst van tegenstander Knokke beslist geen cadeau, aangezien zij de laatste weken in de winning flow zitten.

14:21