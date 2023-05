Bewoners Hoegaardenstraat zijn problemen met leidingwater beu: “Zwarte neerslag maakt zelfs vlekken in de was”

Bestuur­ster rijdt ree aan op Meerdaalbo­slaan

Een 28-jarige bestuurster uit Herent heeft maandagavond een ree aangereden op de Meerdaalboslaan in Leuven. Het was even na 22 uur, wanneer de twintiger uit Herent ter hoogte van de Brabanthal een ree voor haar zag opduiken. De vrouw kon een aanrijding niet voorkomen. Het diertje ging met een klap tegen de grond en overleed ter plaatse. De bestuurster was danig onder de indruk. Zij legde een negatieve ademtest af.