Bestuurster knalt tegen geparkeerde auto

Libertad­fees­ten trappen het Leuvense festival­sei­zoen af: “Wereldster op affiche die veel respect kreeg van Michael Jackson”

De Libertadfeesten in de legendarische kroeg De Libertad hebben alweer de primeur om het Leuvense festivalseizoen te openen, al is het wel nog even wachten op de zon. Muzikaal straalt de affiche alvast want er staan weer mooie namen op: “We zijn al toe aan de 36ste editie en uiteraard is Big Bill -die 50 jaar (!) op het podium staat- opnieuw van de partij met zijn straffe muzikanten”, vertellen organisatoren Rikky en Eleni Evers.