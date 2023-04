Bestuurster en dochter naar ziekenhuis na botsing

“Hun eigen families wilden het niet, maar zelfs de oorlog kon hen niet uit elkaar houden”: Pieter schrijft debuutro­man over liefdesver­haal van zijn grootou­ders

Het doet een beetje denken aan het verhaal van Romeo en Julia, het verhaal van Pieters grootouders. Twee jonge mensen worden verliefd, maar hun families staan dat geluk in de weg, en dus besluiten ze weg te lopen. Alleen hadden Jules en Palmyre ook nog eens het ongeluk dat hun verhaal begint in 1935, de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Overleeft deze Shakespeariaanse liefde al deze tegenslag? Het is maar een van de vragen die ook kleinzoon Pieter Beeken zich stelde, en die hij nu zelf beantwoordt in zijn debuutroman ‘Suiker in de voorraadkast’. “Hun leven leek wel recht uit een film te komen.” Pieter licht een tipje van de sluier voor ons op.