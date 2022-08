Bestuurder speedpedelec overgebracht naar ziekenhuis

Leuven TERRASTIP. Zomerbar Haacht: “Dit jaar gaan we voor twee weekends op rij”

Een gezellige zomerbar waar je met vrienden en familie kan genieten in de sfeer van een lokaal festival. Zo kan je Zomerbar Haacht op de site van Roost het best omschrijven. Een uitgebreid menu is er niet, maar voor een lekkere kleine hap en/of cocktail in een leuke setting ben je hier aan het juiste adres.

5 augustus