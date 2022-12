Bestuurder knalt kledingcontainer omver en neemt de vlucht

Leuven Ontgooche­ling in WK-chalet van Leuvenaar Tom Dehaes maar ook respect voor Rode Duivels: “Deze gouden generatie heeft ons toch ook veel voetbalple­zier geschonken”

De FIFA stapte af van de traditie om het WK in de zomer te organiseren maar Leuvenaar Tom Dehaes (47) wil van geen wijken weten: een groot voetbaltornooi vraagt om een mini WK-dorp in zijn tuin. Dit jaar werd het een WK-chalet in plaats van een tribune. “Alles erop en eraan, van Rode Duivels-sjaals tot hotdogs. Nu nog doorstoten naar de volgende ronde en het feest is compleet”, aldus Tom. Helaas slaagden Mertens en co niet in hun opdracht, met teleurstelling tot gevolg in de WK-chalet maar ook met respect voor een gouden generatie.

