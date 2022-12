Beplantingsacties voor de verdere vergroening : “Streven naar een proper, kwaliteitsvol openbaar domein”

Tienen In de file staan is voortaan wat aangenamer door eerste mural in straat­beeld

Je hebt het misschien al gemerkt, maar de betonnen muur aan de Bergévest krijgt een kleurtje; of kleurtjes.... Stilstaan in je auto aan en kruispunt (of in de file staan), dat is nu juist een plezier door het zicht op een prachtige muurschildering. Met passie voor street art wist Treepack dit project in Tienen tot realisatie te brengen. De eerste mural in onze stad is nog niet helemaal klaar, maar je kan toch al een plantenstreng verweven met water herkennen, samen met enkele andere dieren.

27 november