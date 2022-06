Benzineprijzen gaan nogmaals de lucht in: waar vind je de goedkoopste tankstations van het Hageland?

Tienen Openbaar toilet Grote Markt Tienen in gebruik: “Na een gebruiks­duur van max. 15 minuten gaan de deuren automa­tisch open”

Op de heraangelegde Grote Markt in Tienen is het nieuwe openbaar toilet na een testperiode in gebruik genomen. Het toilet is zelfreinigend, vandalismebestendig, veilig en toegankelijk voor mindervaliden.

8 juni