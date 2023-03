Belgisch talent op FRAME Kortfilmfestival

Journalist Eric Claes onverwacht overleden: diepe verslagen­heid bij Handelen en Ro­me-liefheb­bers S.P.Q.R.

Leuven is een journalistiek monument armer: Eric Claes is onverwacht overleden op 62-jarige leeftijd. Claes was in zijn carrière actief bij Het Nieuwsblad, Bouwkroniek en het Leuvense middenstandsblad Handelen. Zijn mooiste verwezenlijking was evenwel de oprichting van S.P.Q.R., een vereniging voor Rome-liefhebbers. “Met diepe verslagenheid vernemen we de dood van onze geliefde voorzitter”, klinkt het.