‘Behaag je tuin’ krijgt vierde afhaalpunt: stadsmagazijn Tienen

Tienen Herfstvac­ci­na­tie mist start niet : “Een mondmasker wordt wel eens vergeten”

In het vaccinatiecentrum aan de Goossensvest in Tienen heerste vandaag een opvallende drukte. Dat de herfstvaccinatiecampagne gestart is was duidelijk te merken. De talrijke vrijwilligers hadden er duidelijk zin in, liefst 1.800 mensen kregen vandaag hun boosterprik. Vooral ouderen, maar ook een dertigtal (gezonde) jongeren dankzij de Qvax lijst....

12 september