Beelden feestende leerlingen Atheneum Tienen zetten kwaad bloed: “‘In the heat of the moment’ vergaten ze de coronaregels eventjes”

Tienen Coronabe­smet­ting vastge­steld in basis­school On­ze-Lie­ve-Vrouw in Tienen

23 april Er is een coronabesmetting vastgesteld in de basisschool Onze-Lieve-Vrouw in Tienen. Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) stelde de school woensdag op de hoogte van de feiten en gaf de nodige richtlijnen. De leerling in kwestie is intussen in een 10 dagen durende isolatie gegaan. De rest van de klas en twee personeelsleden gingen in quarantaine en lieten zich onmiddellijk testen. Tiens Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) pleegde overleg met de school en meldt dat het om een individueel geval gaat. “De school volgt alle voorschriften en we houden de situatie in de gaten. Momenteel is deze onder controle. We stellen in Tienen ook geen nieuwe tendens vast in de coronastatistieken sinds de scholen zijn opengegaan, dus we maken ons momenteel geen zorgen”, aldus Partyka.