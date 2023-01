Bedevaarders trotseren gure weer voor ‘Dertienmaal’ en stappen 13 keer van kerk in Hakendover naar kapel in Grimde

De vroege vogels begonnen er al om middernacht al aan. Deze enkelingen kregen tegen een uur of vijf in de achtend al wat meer gezelschap. Maar de grote groep volgde toch in de namiddag. Alleen al bij de groepsstart om 14 uur aan de kerk waren er meer dan honderd deelnemers. Ook een zeventigtal kinderen van de lagere school nam deel. Al loopt niet iedereen dertien keer over en weer. “Heel wat deelnemers wandelen eenmaal of driemaal het parcours. Het zijn al ervaren wandelaars die het parcours dertienmaal afleggen”, vertelt Johan Dewolfs.

Medaille

De meesten van hen verkozen ook nog lang de weg te gaan in plaats van ‘ter griest’ over het veld. Ongetwijfeld speelde het weer hier een rol in. Maar voor de bedevaarders stond er wel gratis warme choco ter beschikking in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde en in het gelegenheidscafé bij Simons konden ze dan weer terecht voor een pannenkoek of spek en eieren met een stevige pint om weer op krachten te komen.