Beauduinstraat tijdelijk afgesloten

RZ Tienen investeert 1,5 miljoen in nieuwe MRI

De dienst Radiologie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen nam deze week een nieuw MRI-toestel in gebruik, kostenplaatje: 1,5 miljoen euro. De MRI-scanner wordt gebruikt om organen en andere lichaamsweefsels gedetailleerd in kaart te brengen en is dan ook een belangrijk middel voor diagnosestelling, vertellen Stephan Swartenbroeck, hoofdverpleegkundige Radiologie, en adjunct-hoofdverpleegkundige Noémie Colasuonno.