Bastille, Arsenal en Jack Vamp kleuren suikerrock op zaterdag

Groot nieuws: Bastille is op zaterdag 5 augustus headliner op Suikerrock! Bereid je voor op een gigantische singalong bij deze hitmachine in overdrive. Bastille verkeert die dag trouwens in feestelijk gezelschap, want de kampioenen van de AB en andere Lotto Arena’s, Arsenal, bevestigen ook hun komst. En tenslotte maakt StuBru’s “De Nieuwe Lichting 2023” winnaar Jack Vamp & The Castle Of Creep de sprong van ons Acoustic Stage vorig jaar, naar de Mainstage dit jaar. Meer namen volgen snel!

Bastille (UK) is in de loop van de ‘nillies’ ontstaan uit het soloproject van Zuid-Londenaar Dan Smith. Het is pas in 2011 dat de band globaal doorbreekt nadat het soloproject uitgroeit tot een volwaardige band door toevoeging van bandleden Chris Wood, Will Farquarson en Kyle Simmons. Het debuutalbum “Bad Blood”, dat tweemaal de hitlijsten veroverde met de internationale hit “Pompeii”, was het best verkochte digitale album van 2013. Superlatieven stapelden zich in sneltempo op en leverden de band ruim een miljard Spotify streams op.

De groep rond Dan Smith rijgt de nominaties en awards (o.a. Brit Awards en Grammy’s) aan elkaar, tovert diverse hits waaronder “Pompeii” en “Happier” om tot respectievelijk goud en platina en ook “Good Grief” prijkt lang bovenaan de hitlijsten. “Doom Days”, het derde album van Bastille, kreeg lovende kritieken en belandde in de top 5 van de hitlijsten in zowel het VK als de VS. Dat deden hen tot dusver enkel The Beatles en Queen voor.

2022 leverde Bastille een vierde album op, getiteld “Give Me The Future” op, waar singles “Distored Light Beam” en later ook nog “Give Me The Future”, “Thelma + Louise”, “No Bad Days” en uiteindelijk ook “Shut Off The Lights” voortvloeiden. Later dat jaar werden er nog drie singles uitgebracht: “Run Into Trouble”, “Remind Me” en “Revolution” verschenen op het vervolgalbum “Dreams Of The Past” dat afgelopen zomer verscheen. Intussen is er ook een MTV Unplugged album aangekondigd door Smith, maar een releasedatum is vooralsnog onbekend.

Met meer dan 11 miljoen verkochte platen, 11 Ultratop singles, 1,5 miljard videoviews en meerdere malen over Rock Werchter en Pukkelpop walsen, is Bastille één van ‘s werelds populairste bands en de gedroomde afsluiter voor Suikerrock op zaterdag. Daar kan je alleen maar ‘Happier’ van worden, toch?

Arsenal

Feest gegarandeerd met Arsenal (BE), de band rond producersduo Hendrik Willemyns en John Roan. Arsenal brengt een mix van muziekstijlen met een zwoel, warm en zomers tintje. Je herkent Afro, hiphop, rock en veelal zuiderse klanken.

In afwachting van “Jungle Hotel”, hun tweede film die uitkomt in het najaar, laten de heren en dames van Arsenal deze zomer, geruggesteund door een extra ritmesectie, talrijke hitsingles als “A Volta”, “Mr. Doorman”, “Saudade”, “Lotuk”, “Estupendo”, “Melvin”, “Temul (lie low)” los op het publiek. En met de hulp van o.a. zangeres Leonie Gysel kan de groep teren op een ijzersterke livereputatie, en is het een graag geziene muzikale gast in het live circuit.

Arsenal werkt voor zijn studioalbums graag samen met een breed scala aan (inter)nationale gastzangers, onder wie Mario Vitalino Dos Santos, Gabriel Rios, Aaron Perrino (The Sheila Divine), Baloji (Starflam), John Garcia (Kyuss, Vista Chino), Lydmor en Grant Hart (Hüsker Dü). Dat vertaalt zich ook wel eens naar het podium. Benieuwd dus of ze op Suikerrock voor verrassende gast performances zullen zorgen.

Dansvloervuller “A Volta” werd gebruikt in de laatste aflevering van de populaire Amerikaanse serie “Six Feet Under”. Ook voor heel wat muziek awards bleef Arsenal niet onder de radar. In het verleden sleepten ze onder meer een ZAMU Award voor “Beste Dance” in de wacht en ook later vielen ze in de prijzen bij de MIA’s.

In 2015 vierden ze nog hun 15-jarig bestaan met een reeks van 5 uitverkochte concerten in de Ancienne Belgique. In juni van dit jaar verrijst Arsenal opnieuw in de AB met een reeks van nu al vier concerten! In januari van dit jaar verscheen nieuwe single “Heavy Heart” (feat. Felix Machtelinckx).

Arsenal’s populariteit kent geen grenzen. In Tienen ontvangen we deze feestact graag met open armen!

Jack Vamp & The castle of creep

Jack Vamp & The Castle Of Creep (BE), StuBru’s winnaar van De Nieuwe Lichting, opent onze Suikerrock-zaterdag. De combinatie van een cringy persona en een idiosyncratische schrijfstijl en stemklank vormt de Belgische Arthur Boussiron om tot Jack Vamp. The Castle Of Creep verwijst dan weer naar zijn innerlijke demonen die hij via geluid tot uiting laat komen. Catchy maar vooral verdomd dansbaar! Teksten die alle kanten opgaan, upbeat, soms toch even rustig en toch altijd op volle toeren. Invloeden? Denk aan Bowie, Prince en Marvin Gaye. Of wat dacht je van een trio van The Police, Talking Heads en Ariel Pink?

Jack Vamp’s CV telt reeds drie singles. Op het moment van schrijven doet “Jack’s Tendency” het uitstekend in De Afrekening van Studio Brussel. Een debuutalbum verschijnt later dit jaar.

Suikerrock vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus 2023 op het Bietenplein aan de Suikerraffinaderij in Tienen en heeft naast (inter)nationale kleppers op drie podia ook heel wat randanimatie te bieden.

De voorverkoop voor zaterdag 5 augustus start op zaterdag 11 maart 2023 om 8u00. Combitickets en tickets voor vrijdag 4 augustus zijn reeds beschikbaar via de Suikerrock ticketshop . Voor vrijdag 4 augustus werd de komst van Sophie Straat (NL), Merol (NL), Goldband (NL) en Bazart (BE) reeds bekendgemaakt. Meer namen volgen snel!

