Bart zet Leuvense speurders aan het werk : “In ‘Quatre Mains’ is Elisabethwedstrijd een echte thriller”

Tienen / ZoutleeuwAuteur Bart Debbaut, in het dagelijkse leven zaakvoerder van een herenkledingzaak in het centrum van de stad, heeft een patent op actuele thrillers. Nadat hij eerder al spannende boeken met actuele thema’s als ‘De Mol’ en ‘De Facebookmoorden’ schreef, en vorig jaar met ‘Rauwkost’ nog uitpakte met de eerste culinaire thriller in Vlaanderen, verschijnt van zijn hand nu ‘Quatre Mains’, een thriller rond de gerenommeerde Koningin Elisabethwedstrijd.

Quatre Mains start met de overval op een van de kandidaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, daags voor de halve finale. Hij wordt verdoofd achtergelaten en merkt bij het ontwaken tot zijn afgrijzen dat de ringvinger van zijn linkerhand werd weggesneden.

Geen echte moord

“Er gebeuren geen moorden in deze thriller”, verklapt Bart; En dat is voor het eerst in deze thrillerreeks. Maar een musicus met een veelbelovende toekomst als internationale concertpianist een vinger afsnijden staat ongeveer gelijk aan moord.”

Elisabethwedstrijd

Het verhaal rond de Leuvense speurders John Leyssens en Mieke van Cattendyck ontspint zich als een echte Debbaut: snel, snedig en spannend. En toch is Quatre Mains een buitenbeentje, vind hij ook zelf. “Zelf ben ik een niet-onverdienstelijk pianist. Vier jaar geleden organiseerde ik in Tienen een Mozartweek, een jaar later – na een bijzonder intense studeerperiode – speelde ik het 17de pianoconcerto van Mozart met een volledig orkest. Sindsdien ben ik zelf concertorganisator. Bovendien ben ik altijd al een fan geweest van de Koningin Elisabethwedstrijd. Toen Liebrecht Vanbeckevoort laureaat werd van de wedstrijd in 2007, zat ik in de zaal. En ook nu volg ik de wedstrijd aandachtig. En is Quatre Mains niet alleen een spannende misdaadroman, maar ook een beetje een hulde aan de iconische wedstrijd.”

Debbaut bereidde zich voor dit boek grondig voor: hij sprak met gewezen kandidaten en laureaten en ging ook de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo bezoeken. In die kapel verblijven de finalisten van de wedstrijd, ze worden er van iedereen en alles afgesneden. “Dat wilde ik met mijn eigen ogen zien”, vertelt Debbaut. “Dat Leyssens en Van Cattendyck twee Leuvense speurders zijn en de wedstrijd plaats heeft in Antwerpen en Brussel, heb ik met een handigheidje opgelost.”

Lezen met aangepaste muziek

Debbaut schreef met Quatre Mains een spannende whodunit vol intriges en spannende plotwendingen en hij voegde er nog een aardigheidje aan toe: hij verwerkte veel (klassieke) muziek in dit boek en lijstte al die muziek op in een Spotifylijst die je als lezer kan ontdekken, tijdens het lezen van het boek, of nadien. “Ik heb zelf echte pareltjes ontdekt, die ik de lezer niet wil onthouden. Zelf voor wie zelden of nooit naar klassieke muziek luistert of de Koningin Elisabethwedstrijd nooit volgt, zit er genoeg peper en zout in deze thriller voor elke liefhebber van spannende boeken.”

Quatre Mains ligt nu in de boekhandel.

