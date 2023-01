Bar Fie uitgeroepen tot 'Starter van het jaar' :

Sofie Anthoons en Toon Van Overbeke openden begin vorig jaar hun zaak ‘Bar Fie’ onderaan in de Leuvensestraat. Voor onze streek niet echt een onbekende, want sinds 2003 hadden ze hun ijsjeszaak in Korbeek-Lo. Het koppel droomde ervan om een zaak te hebben met een verbruikszaal waar men ook ontbijt en lunch kan serveren, en die droom hebben ze dus gevonden in Tienen. Een splinternieuwe zaak, én met een koppel dat bijna twintig jaar ervaring heeft in de horeca dat bovendien een nieuwe uitdaging wilde aangaan. “Ons ambachtelijk schepijs blijft uiteraard een topper”, zegt Sofie. “Maar de verbruikszaal en het terras achteraan waar men ook kan genieten van een ontbijt of lunch maakt de zaak compleet. Iedereen is hier welkom, onze klanten zijn een mix van jong en oud. En deze prijs behalen, dàt is toch wel een bekroning op ons werk.”