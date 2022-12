Artistieke belevingswandeling in Tienen

Boutersem Geen enkele vuurpijl toegelaten tijdens eindejaars­pe­ri­o­de : “Vieren kan je op zoveel leuke manieren”

Vuurwerk om oudjaar af te sluiten of Nieuwjaar te vieren? Het kan.....misschien. Maar zeker niet in Boutersem want op het hele grondgebied is het ten strengste verboden om enig vuurwerk van welke aard ook af te steken.

7 december