Anderstalige leerlingen proeven van vrijetijdsaanbod

TienenDe OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)-leerlingen van PISO en VIA Tienen maakten kennis met verschillende vrijetijdsactiviteiten in het kader van het project ‘OKAN in actie’. Hiermee laat de provincie Vlaams-Brabant anderstalige leerlingen kennismaken met vrijetijdsactiviteiten, zoals een jeugdbeweging, een sportclub of de academie, in hun gemeente. ​Met het project ‘OKAN in actie’ laat de provincie Vlaams-Brabant OKAN-leerlingen kennismaken met 6 verschillende vrijetijdsactiviteiten uit hun gemeente, zoals de plaatselijke jeugdbeweging, de sportclub in de buurt, een academie of een andere lokale vrijetijdsaanbieder. ​