Alle senioren welkom op 21ste seniorenfeest

“Er is nood aan sociale contacten” zegt Voorzitster Nicole Caes. We stellen onze werking open voor alle senioren die graag met andere senioren een babbeltje willen doen, kaarten of een gezelschap spelen.

Iedereen is welkom op de 21ste seniorennamiddag die doorgaat op dinsdag 8 november om 14 uur in de Kronkel in Vissenaken. Naast gratis taart met een tas koffie (tot 15 uur), is er de mogelijkheid om te kaarten en gezelschapsspellen te spelen. DJ Mil zal de namiddag opfleuren met luister- en dansmuziek. Einde is voorzien om 17uur. Alle 55-plussers zijn welkom, ook zij die niet in Vissenaken wonen!

Om organisatorische redenen is het raadzaam om in te schrijven vóór woensdag 2 november bij: scheys.vandersmissen@skynet.be of francis_coeckelberghs@hotmail.com of jan.holsbeek8@scarlet.be of julien.gijsegom@telenet.be of joseejanssens@hotmail.com

