Alinda Van der Cruysen wil nieuw assisenproces na veroordeling voor gruwelmoord 29 jaar geleden en blijft voorlopig vrij

De veroordeling voor het Leuvense assisenhof was een dubbeltje op zijn kant. Vijf juryleden wilden Van der Cruysen vrijspreken, terwijl zeven anderen haar schuldig achtten aan de dubbele moord op Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) in de Reizigersstraat in Tienen net geen drie decennia geleden. Het hof sloot zich aan bij de meerderheid. Het verdict was vijftien jaar cel voor de gescheiden vrouw uit Schoten. De gevonden jeansbroek na de feiten in december 1991 speelde een sleutelrol in de bewijslast voor de jury. Op het kledingstuk zat zowel DNA van haar als van haar grootoom. Voor het bloed kon de achternicht nooit een verklaring geven. Het DNA was volgens haar afkomstig van een pasbeurt die kort voor de feiten had plaatsgevonden.